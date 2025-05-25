В Минобороны КНДР обратились к США

Минобороны КНДР заявило, что последовательный отказ США от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным надёжным способом обеспечения своей безопасности.

«Надёжный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной угрозы и агрессивного намерения против других стран», — пишет ЦТАК.

В агентстве отметили, что причина существования и нарастания «внешней угрозы» для материковой части США заключается именно в несправедливой военной угрозе Соединённых Штатов и и их «происках укрепления военных сил».

В Axios ранее писали, что США рассматривают варианты возобновления диалога с КНДР.

Американский президент Дональд Трамп также заявлял, что Вашингтон поддерживает каналы коммуникации с Пхеньяном.