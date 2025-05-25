FT: сторонники Трампа заполоняют Госдепартамент США

Сторонники президента США Дональда Трампа заполоняют Госдепартамент, компетентные ветераны дипломатической службы подвергаются «чисткам».

Об этом пишет Financial Times.

В качестве примера издание отмечает, что в прошлом месяце малоизвестного чиновника Лью Оловски назначили на должность исполняющего обязанности генерального директора загранслужбы. Это, в свою очередь, вызвало возмущение среди чиновников.

«Но у Оловски было одно преимущество: он был членом «Товарищества Бена Франклина» (BFF) — консервативной сети дипломатов в отставке и действующих дипломатов, которая добилась больших успехов в Госдепартаменте после того, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом», — говорится в материале.

По данным издания, руководящие должности в Госдепе после инаугурации Трампа заняли 11 членов BFF. Издание называет это «поразительным успехом для организации, созданной только в прошлом году».

При этом, как отмечается, опытные сотрудники дипломатической службы США массово уходят на пенсию или подают в отставку.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии в ведение подразделения, которое занимается вопросами Европы и НАТО.