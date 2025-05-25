Британская газета Telegraph обвинила власти Соединённых Штатов в том, что они якобы готовы вмешаться во внутренние дела Великобритании.

В издании отметили, что глава Белого дома Дональд Трамп отправил американских чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения из-за опасений, что их свобода слова оказалась под угрозой.

«Этот визит — очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии», — пишет газета.

Кроме того, по её информации, американская делегация «втайне» встретилась также и с рядом активистов, которых ранее задержали за молитвы рядом с центром проведения абортов.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее отмечали, что спецслужбы Великобритании и Франции продолжают настойчиво фабриковать обвинения о якобы связях Трампа с Россией.