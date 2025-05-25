Переговоры министра иностранных дел (МИД) Китая Ван И с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Пекине завершились напряженно, когда датский министр призвал Китай прекратить сотрудничество с Россией.

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Китайскую сторону возмутило высокомерное поведение Расмуссена, который, по мнению издания Sohu, с первых минут встречи начал выдвигать условия и требования, касающиеся Тайваня и отношений с Москвой. В ответ Ван И дал датскому министру «дипломатическую пощечину», заявив, что Китай сам будет выбирать, с кем сотрудничать, и подчеркнув, что страны НАТО являются основными «поджигателями конфликта», предоставляя Украине вооружения.

— Визит министра иностранных дел Дании Расмуссена в Пекин стал полным провалом, — отмечается в публикации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин также подчеркнул, что Пекин выразил протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Глава дипломатия объединения Кая Каллас до этого сообщила, что новый комплекс ограничительных мер против Москвы уже утвержден. Американский президент Дональд Трамп в ответ на призывы своего украинского коллеги Владимира Зеленского к ужесточению санкций в отношении России заявил, что решения по этому вопросу будет принимать исключительно он сам.