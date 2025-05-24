Трамп: США – это те, кто победил во Второй мировой войне

На торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Дональд Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

По словам американского лидера, в последние недели он часто общался с главами разных государств и пришел к выводу о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.

«Они пару недель говорили мне, что празднуют победу во Второй мировой войне, как же это здорово! Я звоню одному, другому – они празднуют победу. Президенту Франции позвонил, и он празднует победу их страны во Второй мировой, а ведь мы нимало им помогли», – завил Трамп в ходе обращения к выпускникам, которое транслировал телеканал PBS.

Глава Белого дома добавил, что обсуждал победу над фашизмом и с президентом России Владимиром Путиным. И зная, что Красная армия потеряла миллионы человек в той войне, Трамп считает, что США – это те, кто победил.

«Мы помогли некоторым нациям, а парочке из них очень сильно помогли», – отметил он.

Как писала в начале мая газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. На что официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.