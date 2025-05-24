Британские тори убеждают Джонсона вернуться в политику

Высокопоставленные члены оппозиционной Консервативной партии Великобритании уговаривают бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вернуться в политику на фоне низких рейтингов тори. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в партийном руководстве.

"Некоторые представители старой гвардии Бориса Джонсона пишут ему и ведут переговоры о его возвращении", - сказал собеседник издания.

Другой крупный партийный деятель заявил, что в штаб-квартире тори идет работа над возможным возвращением Джонсона в политику. Как добавила газета, такие разговоры активизировались в свете низких рейтингов партии.

20 мая был опубликован опрос социологической компании YouGov, согласно которому Консервативная партия опустилась на четвертое место по популярности: за нее готовы отдать свой голос лишь 16% респондентов. Наибольшей поддержкой избирателей пользуется правопопулистская партия Reform UK (29%) во главе с Найджелом Фаражем, за ней идет правящая Лейбористская партия (22%), на третьем месте расположились "Либеральные демократы" (17%).

Лейбористская партия пришла к власти в июле 2024 года, завоевав по итогам парламентских выборов 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента).

Консервативная партия, правившая с 2010 года, провела в Палату общин лишь 121 депутата, что стало худшим для нее результатом в истории. После этого лидер тори Риши Сунак подал в отставку. Новым лидером консерваторов в ноябре 2024 года была избрана экс-министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Кеми Бэйднок.

Как отметила The Sun, некоторые высокопоставленные члены Консервативной партии считают, что Бэйднок необходимо дать время на исправление ситуации. "Всем, кто думает о смене лидера спустя полгода [после ее назначения], нужно прийти в себя. Консервативная партия потерпела худшее поражение в прошлом году. Восстановление партии займет время", - указал один из собеседников газеты.

Однако другой источник издания в партийном руководстве заявил, что только Джонсон "может бросить вызов Найджелу Фаражу и победить". С ним согласился его коллега по партии. "Борис - это единственное, чего будет бояться Reform UK", - сказал он.

Отставка Джонсона

Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии в 2019-2022 гг. Он покинул свою должность в сентябре 2022 года на фоне скандала вокруг парламентария Криса Пинчера, получавшего назначения на высокие посты в правительстве и Консервативной партии, несмотря на обвинения в домогательствах. Кроме того, однопартийцы Джонсона были возмущены историей с вечеринками, проходившими в его канцелярии в разгар действия коронавирусных ограничений.

Согласно уставу тори, если Джонсон захочет снова возглавить Консервативную партию, ему сперва придется избраться в Палату общин. Следующие выборы в парламент должны состояться не позднее августа 2029 года. Однако экс-премьер может попасть в Палату общин при условии отставки или смерти одного из действующих депутатов, что откроет ему возможность участвовать в выборах в конкретном избирательном округе.