Посольство США в Ереване предупредило об отказе в визах для «родильного туризма»

Посольство США в Ереване предостерегло гражданок Армении от использования гостевых виз для поездок в США с целью «родильного туризма».

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В диппредставительстве напомнили, что получение американского гражданства для ребенка, рожденного в США в рамках такой поездки, является недопустимой целью визита. Посольство предупредило, что сотрудники консульства будут отказывать в выдаче виз женщинам, подозреваемым в намерении родить в США ради американского гражданства для ребенка.

— Использование (такой — прим. «ВМ») визы для поездки с основной целью родить ребенка в Соединенных Штатах, чтобы он получил гражданство США, не допускается, — цитирует заявление из ведомства Газета.ру.

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой запретить мигранткам в России бесплатно рожать. По мнению Миронова, такая мера поможет снизить нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков. Миронов также предложил обязать мигрантов предъявлять полис ДМС при въезде на территорию России.

С 30 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила въезда в страну для граждан, которым не требуется российская виза. Исключением станут граждане Белоруссии и дети до шести лет. Чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно будет получить специальный QR-код. Как будет работать эта система и что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».