Береговая охрана Японии не предупредила о стрельбах у Кунашира

Учебные стрельбы провела без предварительного предупреждения в своих территориальных водах к западу от острова Кунашир береговая охрана Японии.

Такую информацию приводит газета Yomiuri. По данным издания, в ходе стрельб было произведено 66 пулемётных и два сигнальных выстрела.

Отмечается, что как только японские сторожевики осознали, что не выпустили заблаговременно предупреждение о стрельбах, мероприятие было в срочном порядке свёрнуто.

В пятницу, 23 мая, сообщалось, что крейсер СФ «Архангельск» провёл стрельбу «Калибром» на 600 км по береговой цели.