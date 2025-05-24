МВД Ирана назвало идею Трампа о переименовании Персидского залива нападкой

Предложение американского лидера Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский является нарушением международных норм. Такое мнение выразил заместитель главы МВД Ирана по международным вопросам Насер Серадж.

«Искажение и фальсификация названия Персидского залива является провокацией, нарушением базовых основ прав человека, культурных прав народов и нападкой на историческую идентичность иранцев», — цитирует его агентство ISNA.

Ранее стало известно, что в сервисе «Google Карты» Персидский залив переименовали в Арабский.

Также корпорация переименовала Мексиканский залив в Залив Америки на картах.