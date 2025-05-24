Стало известно, на каких языках украинская делегация говорила на переговорах с РФ

Украинская делегация на переговорах с российской стороной в Турции использовала украинский и английский языки, общаясь через переводчика. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью телеканалу «Мы Украина».

«Турецкая сторона профессионально организовала встречу: между делегациями сохранялась дистанция, а перевод на английский обеспечил четкость коммуникации», — подчеркнул Кислица.

По словам дипломата, пространственное расположение в зале исключало прямой контакт между участниками. Украинские представители говорили на украинском и английском, российские — на русском. Перевод осуществлялся синхронно, что, по оценке Кислицы, способствовало продуктивности диалога.

В МИД Украины раскрыли детали переговоров с Россией

При этом 20 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле говорила на русском языке.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государств, Россия «приняла запрос к сведению».