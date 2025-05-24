Трамп назвал задачу армии США

Главной задачей американской армии теперь станет защита границ собственной страны, а не распространение демократии в мире «под дулом пистолета». Об этом президент США Дональд Трамп заявил на выпуске молодых офицеров в Вест-Пойнте, передает ТАСС.

В субботу американский президент выступил перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

Он сказал, что Вашингтон восстанавливает фундаментальный принцип: главная задача армии будет состоять в защите границ США от вторжения. Вооруженные силы больше не будут «преобразовывать культуры других стран или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета».

Задача ВС США — превосходить любого врага и устранять любую угрозу для Америки в любом месте и в любое время», — сказал Трамп

Он добавил, что офицеры выпускаются в «решающий момент» в истории армии, и раскритиковал бывших политических лидеров США за то, что они вели солдат в «крестовые походы в страны, которые не хотели иметь с нами ничего общего».

По словам Трампа, он очищает армию от трансгендерных идей, «критической расовой теории» и разнообразных «политических и сеющих раздор тренингов».

Американские СМИ отмечают, что из 1002 курсантов, окончивших Военную академию США в этом году, 14 являются иностранцами из разных стран мира, включая Катар и Польшу.