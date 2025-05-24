Стало известно, почему Маск решил уйти из политики

Американский миллиардер и куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск отказался от политической карьеры по нескольким причинам. Среди прочего он решил сосредоточиться на деятельности двух своих компаний — Tesla и SpaceX.

Такую информацию приводит американская газета The Washington Post. Издание со ссылкой на источники утверждает, что Маска постигло разочарование из-за трудностей в достижении результатов.

Кроме того, он начал беспокоиться за безопасность членов своей семьи и свою собственную, а также оказался неготовым к негативной реакции общества.

Ранее газета Politico обратила внимание, что Маск начал исчезать из политического информационного поля.