В США заявили об «обреченности» Украины из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп постепенно отдаляется от Украины. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

По его словам, Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не собирается поддерживать Украину и выпрашивать у Конгресса финансовую помощь для Киева.

«США медленно, но верно отдаляются от Украины. Трамп ясно дал понять, что он не Байден. Он не собирается просить у конгресса финансирование, а европейцы, конечно, не смогут восполнить этот пробел. Все это говорит о том, что украинцы обречены», — сказал профессор.

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Ранее Миршаймер обвинил США и страны Евросоюза в начале конфликта на Украине. «Мы должны относиться к [президенту России Владимиру] Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому и начался вооруженный конфликт», — признал он.