Трамп высказался о новых способах ведения конфликтов

Американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере украинского, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп во время инаугурации 20 января 2025 года пообещал построить самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.

«Мы изучаем это, и это ужасная вещь для изучения. Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом», — отметил президент США.

Трамп заметил, что после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире. Он добавил, что военные США больше не будут нести демократию под дулом пистолета.

Ранее политик сообщил, что США разработали гиперзвуковые ракеты и начали их массовое производство на промышленных площадках.