Трамп обвинил Россию в краже у США технологии гиперзвуковых ракет

Американские военные наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет, чертежи которых ранее были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп на церемонии в военной академии Вест-Пойнт сообщил о том, что американские военные начали в больших объемах производить гиперзвуковые ракеты, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, Соединенные Штаты давно разработали подобные вооружения и теперь собирают их в значительных количествах.

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Он также отметил, что чертежи США по гиперзвуковым ракетам были похищены во времена президентства Барака Обамы.

«Мы были ее разработчиком. Ее украли во время администрации Обамы. Они ее украли. Знаете, кто это сделал? Ее украли русские», – заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп уже обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий.

Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.