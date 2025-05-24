Словакия выступила с требованием к Украине

Словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию, намерена потребовать от Украины компенсацию за оказанную ей помощь. Об этом пишет Teraz.

По данным портала, в понедельник, 26 мая, председатель СНП Андрей Данко намерен передать официальный запрос на эту тему главе Минфина.

В СНП также призвали премьер-министра Роберта Фицо выступить на заседании Совета ЕС с предложением, которое обеспечит Евросоюзу доступ к части природных ресурсов Украины.

В партии пояснили, что объем помощи ЕС скоро сравняется с тем, что потратили США на Украину.

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В том случае, если Украина отдаст все ископаемые богатства США, то у Киева не останется ничего, чем он может заплатить за помощь, оказанную европейскими государствами, уточнили в СНП.

Ранее Фицо сообщил, что Братислава не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины.