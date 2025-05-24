Читатели японского портала Yahoo News Japan заявили, что Киев свел на нет все миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, а Зеленского ждет мрачное будущее. Об этом сообщает РИА Новости.

Японские читатели считают, что вскоре Трамп прекратит военную поддержку Украины, и конфликту придет конец.

«Как и Зеленскому — марионетке тех, кто разжег этот конфликт», — написал один из комментаторов.

Также пользователи отмечают, что Россия не согласится на заведомо невыгодные условия, когда ход боевых действий складывается в ее пользу, и россияне «уже обеспечили себе победу». Киеву не стоит продолжать конфликт, поскольку он «откровенно проигрывает», несмотря на помощь Запада.

«Доверчивые глупцы. Им придется признать поражение, им придется принять все требования России», — считает читатель.

Комментаторы добавили, что Украина «своими безрассудными действиями свела все посреднические усилия Трампа на нет». Неудивительно, что он намерен выйти из переговоров, «он еще долго продержался, участвуя во всей этой клоунаде».