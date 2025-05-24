Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о важности сохранения территориальной целостности соседней страны и сообщил о намерении Анкары развивать всесторонние связи с Дамаском. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам переговоров.

Они прошли в рабочем офисе турецкого президента Долмабахче на берегу Босфора. Визит временного главы Сирии в Турцию не анонсировался.

"Президент Эрдоган заявил на переговорах, что важно защищать территориальную целостность Сирии и управлять страной и армией из единого центра. Он указал на неприемлемость израильской оккупации и агрессии на сирийской территории и решимость Турции продолжать противостоять ей на всех платформах. Эрдоган также заявил, что двусторонние отношения и сотрудничество между Турцией и Сирией будут продолжать развиваться во всех областях, в том числе в таких, как энергетика, оборона, транспорт", - говорится в тексте.

Эрдоган, как сообщается, выразил удовлетворение тем, что аш-Шараа нанес первый визит в Турцию после принятого США решения об отмене санкций в отношении Дамаска. Во встрече приняли участие министры силового блока турецкой администрации.

14 мая президент США Дональд Трамп провел переговоры с временным главой Сирии в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей этих двух стран за 25 лет. Американский лидер объявил о том, что его страна приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада.