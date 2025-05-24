Вучич ответил на петицию о досрочных выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич публично ответил на петицию о проведении досрочных парламентских выборов в Сербии. В эфире Pink он сказал, что выборы будут, когда в этом возникнет необходимость.

Накануне в администрацию президента Сербии передали петицию с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов. Среди подписантов более 1,5 тысячи преподавателей вузов. Комментируя этот эпизод, Вучич отметил, что накануне ему пришло несколько петиций.

«Есть много петиций, я получил четыре вчера. Дети из муниципалитетов Рашка и Сьенице написали о дорогах в Голии, это было более интересно для меня. Ситуацию контролируют компетентные лица, гражданам не нужно беспокоиться. Выборы будут, когда в этом возникнет необходимость, а пусть люди думают о повышении заработной платы, пенсиях, как работать, как бороться», — сказал Вучич.

По его словам, если кто-то пытается поставить под угрозу жизненно важные системы, он понесет ответственность за причиненный вред.

Ранее Вучич заявил, что не будет «прятаться под стол» на переговорах с главой дипломатии ЕС Каей Калласс.