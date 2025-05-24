Странный жест кандидата в президенты Польши на теледебатах попал на видео

Зрители обратили внимание на странный жест кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого во время теледебатов. Он попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как Навроцкий засовывает снюс под губу, пока выступает его соперник.

После эфира он заявил, что положил в рот жевательную резинку, однако его комментарий лишь раздул скандал, пишет польское издание Gazeta Prawna. Политические оппоненты воспользовались ситуацией и заявили о никотиновой зависимости кандидата.

Навроцкий пошел ва-банк и предложил сопернику вместе с окружением пройти тест на наличие запрещенных веществ, добавляет Wiadomosci.onet/

Стимуляторы на основе табака в Польше нелегальны, но их нетабачные аналоги разрешены.

Ранее представитель партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, выбывший из президентской гонки, призвал кандидатов, прошедших во второй тур выборов, подписать декларацию, выражающую несогласие с поддержкой Украины и курсом на дальнейшую интеграцию с Европейским союзом (ЕС).