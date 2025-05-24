«Талантливый мальчик» Владимир Зеленский продал всё — «от Христа до земли и недр», а народ отправил на бойню. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, оценивая секретные протоколы к ресурсной сделке с американцами.

В Telegram-канале депутат прокомментировал начало работы фонда, созданного в рамках ресурсной сделки с США.

По его словам, секретные протоколы к этой сделке «нам так никто и не показал». То же самое произошло и с секретными протоколами к договору с британцами.

«Зеленский продал всё — от Христа до земли и недр, ну и народом тоже поторговал, отправив на бойню. Талантливый мальчик…» — резюмировал Дубинский.

Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках сделки по полезным ископаемым заработал совместный с США инвестиционный фонд.