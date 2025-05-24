Трамп начал массовые увольнения в Совете нацбезопасности США

Администрация президента США Дональда Трампа отправила в административный отпуск более 100 сотрудников Совета национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.

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Первая волна увольнений состоялась 23 мая. Соответствующие уведомления получили сотрудники, специализирующиеся на «важных геополитических вопросах», отмечает источник.

По данным агентства Reuters в Белом доме планируют сократить число сотрудников в Совете безопасности до 50 человек.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других спецслужбах. Администрация президента намерена уволить не менее 1,2 тыс. из 22 тыс. сотрудников ЦРУ.

Сообщалось также, что Трамп может сократить деятельность Госдепа в Африке.