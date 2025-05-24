В Норвегии объяснили презрение к ЕС со стороны США

Европейцы постепенно утрачивают авторитет и становятся менее значимы для США. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ученый отметил, что сейчас в ЕС идеология довлеет над политическими реалиями и это глупо. Брюссельская бюрократия стремятся завоевать авторитет у Вашингтона, и готова ради этого разорвать связи с другими мировыми державами. Однако такой подход вызывает презрение в США.

«Европейцы становятся менее значимыми и заслуживают только презрения со стороны американцев», — написал Дизен в соцсети X.

В середине мая американский президент Дональд Трамп заявил, что ЕС относится к Штатам хуже, чем Китай.

Накануне американский президент решил перейти к практическим действиям, предложив ввести пошлину в 50% на товары из стран европейского блока.