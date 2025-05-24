Пентагон ограничил доступ прессы к своему зданию

В Пентагоне ввели новые правила, ограничивающие доступ прессы к территории здания ведомства. Причиной стали опасения утечек засекреченных сведений, которые возникли после инцидента с добавлением корреспондента в чат с обсуждением ударов по Йемену, пишет РИА Новости.

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Обновленные меры безопасности касаются как штатных, так и внештатных журналистов, следует из документа. Такие действия должны уменьшить возможности для разглашения информации, которое может быть в том числе и непреднамеренным.

По новым правилам, сотрудники СМИ не смогут без получения отдельного разрешения входить в рабочую зону руководителя ведомства Пита Хегсета, Объединенного штаба и спортцентра. В прочие зоны в рамках этого здания они смогут попасть только в присутствии сопровождающих.

В начале мая стало известно, что свой пост покинул советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. По данным CBS News, причиной случившегося мог быть скандал, разразившийся из-за утечки переписки в мессенджере Signal. Перед этим в марте главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что получил в этом мессенджере запрос, после чего оказался в чате, где высокопоставленные представители Штатов обсуждали удары движению «Ансар Аллах» — хуситам, правящим на севере Йемена.