Трампа обвинили в преждевременном обнародовании поста об обмене пленными

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение о масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной за четыре часа до того, как он начался. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам источника, Киев планировал держать процесс обмена пленными в строжайшей секретности из соображений безопасности, но Трамп посчитал нужным сообщить об обмене первым.

«К счастью, [пост Трампа] не имел никакого [негативного] эффекта», — пояснил собеседник издания.

Напомним, что американский политик сообщил об обмене в соцсети Truth Social в 5:30 (12:30 мск).

«Поздравляем обе стороны с успешным завершением переговоров. Возможно, это станет началом чего-то большого?» — задал риторический вопрос Трамп.

Вместе с тем, Минобороны РФ сообщило о возвращении 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц только спустя четыре часа, в 16:33 мск.

Договоренности об обмене по формуле 1000 на 1000 Россия и Украина достигли в ходе прямых переговоров в Стамбуле 16 мая.