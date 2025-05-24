На Украине обвинили Трампа в преждевременном обнародовании поста об обмене пленными

Президент США Дональд Трамп 23 мая рассказал в социальных сетях о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной еще до его начала.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинского чиновника.

«Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никаких последствий. Но мы обычно не сообщаем о продолжающихся обменах», — объяснил собеседник издания.

По словам источника, Киев держал обмен пленными в строжайшей секретности из соображений безопасности первых 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

«Затем Трамп проснулся в Вашингтоне... На самом деле первый этап обмена пленными даже не начался, когда Трамп опубликовал свое сообщение», — говорится в материале.

23 мая Трамп рассказал в социальной сети Truth Social об обмене пленными между Россией и Украиной.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей Курской области. Киеву передали такое же число военных и гражданских.