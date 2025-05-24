Царев назвал Зеленского мышью из анекдота

Некогда воинственный Владимир Зеленский теперь изображает «миротворца» и требует встречи с президентом России Владимиром Путиным. Этим Зеленский напоминает мышь из анекдота, которая вызывала льва на бой, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, пишет АиФ.

Царев напомнил, что ранее Зеленский собственным указом запретил себе встречаться с Путиным, чтобы подчеркнуть персональную воинственность и «непримиримость позиций Украины». Но сейчас Зеленский решил сменить имидж и стать «миротворцем». Он рассчитывает перед всем миром обвинить российского лидера в том, что тот якобы не хочет переговоров и мира.

«Это примерно как в анекдоте, когда приходит мышь перед логовом льва и начинает кричать: "Встреться со мной, давай подеремся!" Лев лениво отмахивается, смотрит в другую сторону. Подходят звери и спрашивают: "Лев, ну почему ты не выйдешь? Будут ведь потом говорить, что лев побоялся драться с мышью". На что хищник отвечает: "Пускай лучше меня обвиняют в том, что я побоялся драться с мышью, чем я останусь в памяти как лев, который когда-либо дрался с мышью"», — сказал Царев.

Накануне в МИД Украины заявили, что работают над встречей Зеленского и Путина.