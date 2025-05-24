В Германии назвали условие для отправки военных на Украину

Германия отправит свои войска на Украине только в рамках международного мандата. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Я напомню вам о нашем основном законе. Для подобного зарубежного развертывания Бундесверу, скорее всего, потребуется разрешение Бундестага (парламента — прим. URA.RU). И это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. Однако пока для этого нет никаких инициатив», — подчеркнул Писториус.

Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Он также добавил, что сейчас «не время инициировать мандат ООН или подобную операцию». Однако этот вопрос неоднократно поднимался среди лидеров европейских стран.

Идея с отправкой иностранных войск на Украину активно обсуждалась в прошлом году. Но сейчас это тема возобновилась с новой силой из-за переговоров РФ и Украины. Например, Бельгия отмечала, что готова отправить свой контингент для содействия урегулирования конфликта.