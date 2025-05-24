Во Франции объяснили отключения света в Каннах и на юге страны происками злоумышленников. Об этом пишет Franceinfo.

Сообщается, что неизвестные подожгли электроподстанцию в муниципалитете Таннерорн, а затем устроили диверсию на ЛЭП. Сейчас на местах происшествий проходит расследование.

Без света оказались около 160 тыс. человек. Блэкаут произошел на фоне предстоящего завершения Каннского фестиваля, которое ожидается 24 мая.

До этого сообщалось, что отключение света в Испании и Португалии могло быть актом саботажа.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

В городах не работали светофоры, метро, аэропорты, было остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрылись почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.