«Кошмар Европы»: стало известно, чего опасаются партнеры США

Дипломаты и лидеры стран Европы опасаются, что президент США Дональд Трамп сделает своим приоритетом укрепление экономического партнерства с Россией и "бросит Украину", сообщает theguardian.com.

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Европейские страны, как пишет издание, надеялись, что Вашингтон объявит новые санкции противу Москвы и испытывали "чувство подавленности и даже ярости" после разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые политики утверждают, что сближение России и США "приближают кошмар Европы", которым в публикации называют прекращение поддержки Украины со стороны США в рамках конфликта.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая, оба лидера высоко оценили беседу.