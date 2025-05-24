Киев отдал России соратника Медведчука во время обмена пленными

Киев передал России соратника экс-главы запрещенной на территории Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и руководителя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука Александра Тарнашинского в рамках нового обмена пленными между двумя странами. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

© РИА Новости/Министерство обороны РФ

«По обмену в Россию сегодня выдали арестованного в начале войны соратника Виктора Медведчука Александра Тарнашинского», — сообщило украинское издание.

Тарнашинский был задержан еще 5 мая 2022 года и впоследствии приговорен к пяти годам лишения свободы. Как ранее сообщало СБУ, он являлся одним из руководителей движения «Украинский выбор», связанного с Виктором Медведчуком, и был обвинен в «подготовке к свержению конституционного строя» и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Ранее в Подмосковье приземлился самолет с военными ВС РФ, освобожденными из украинского плена. В ходе обмена стороны передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, а также ряд лиц, осужденных по обвинениям в госизмене и сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Кроме Тарнашинского, Россия получила бывшего сотрудника секретариата кабинета министров Василий Мехеда, получившего 12 лет лишения свободы за передачу секретных документов. Также в РФ был отправлен и бывший подполковник луганского СБУ Виталий Васильев, осужденный за передачу данных властям ЛНР. В 2022 году подобный обмен уже проводился: тогда Киев передал Москве самого Виктора Медведчука в обмен на освобождение 215 украинских пленных, включая командиров батальона «Азов» (признан террористической в РФ и запрещен).