Пока российская армия продолжает активные атаки по военным объектам на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон снова активизировался в соцсетях. Эксперты полагают, что в один прекрасный момент Путину «шум» от француза, об этом сообщают NEWS.RU.

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Макрон негодует

Французский лидер недавно провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, председателем КНР. Как сообщил Макрон в своем блоге, и Франция, и Китай выступают за скорейшее завершение украинского конфликта.

«[Необходим] прочный и устойчивый мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня», - пишет Макрон.

При этом президент Франции предлагает разместить западную армию на территории Украины, якобы это будет хорошей «подстраховкой» для Незалежной.

«Ключевой элемент - иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил: в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта», - сообщил политик в недавнем интервью.

Телеграм-канал Insider-T пишет о том, что европейские страны совместно с Британией планируют ввод войск на Украину совсем скоро. Об этом Владимиру Путину доложила разведка.

Как сообщает телеграм-канал, данные «получены по самым разным закрытым источникам», нет повода не доверять информации. «Утверждается также, что использовать для ввода войск европейские страны могут 30-дневное перемирие в зоне украинского военного конфликта, на запуске которого так настаивает сейчас Запад», - говорится в посте канала.

Очевидно, что подобные действия со стороны Запада ничуть не приближают мир, а наоборот провоцируют эскалацию. Западные политики также прекрасно понимают, что их военные будут рассматриваться Россией на территории Украины как законная цель для нашей армии.

Ясно одно — Путин не допустит того, что Макрон действительно осуществил свой план.

Последние удары по военным объектам на Украине дают понять Западу, что любое вмешательство для европейских и других иностранных военных окажется для них смертельным. Это предупреждение в том числе и для слишком активного Макрона.

Что касается самих ударов по Украине, телеграм-канал «Донбасский Партизан» сообщает об ударах Россией в ночь на 22 мая «Искандерами» и «Геранями» по украинским военным объектам. Также были ликвидированы объекты дислокации ВСУ.

Возможен ли удар «Орешником»?

Как считают военные аналитики, многое зависит от действий западных политиков. Все угрозы Макрона выйдут ему боком и приведут к потере большого числа французских военных, чего Макрон не может допустить, а потому, вероятно, все же сдержит свои порывы.