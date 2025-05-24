В Германии подсчитали убытки из-за пошлин Трампа

Германия потеряет около 200 миллиардов евро, если президент США Дональд Трамп введет против товаров из ЕС пошлины в 50%. К такому выводу пришел Институт экономики Германии (IW), передает РИА Новости.

Институт подсчитал вероятные убытки ФРГ с 1 июня этого года до завершения второго президентского срока Трампа в конце 2028 года.

«Если до конца пребывания у власти администрации Трампа на продукцию ЕС будут действовать пошлины в 50%, это обойдется немецкой экономике примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года», — заявили в институте.

Экономисты добавили, что ВВП Германии в 2025 году снизится на 0,1%, в последующие годы ущерб увеличится еще больше.

Накануне Трамп заявил, что ЕС оказался «сложным партнером», и переговоры о торговле с Брюсселем стали бесполезны. По этой причине американский президент предложил ввести с 1 июня пошлины в 50% в отношении товаров из ЕС.