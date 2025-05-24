Зеленский придумал способ убедить Россию прекратить огонь

Только дополнительные санкции заставят Россию прекратить огонь. Такой способ прекращения огня придумал украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь», — заявил он.

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону, что политика Зеленского основана на страхе

Президент Украины подчеркнул, что Киев ждет новых санкционных шагов от США, Европы и всех своих партнеров.

Ранее Зеленский прокомментировал комбинированный удар по территории республики фразой «сложная ночь». По словам политика, Украину атаковали 250 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 14 баллистических ракет. Взрывы прозвучали в Одесской, Винницкой, Сумской, Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях.