Политика Владимира Зеленского строится на запугивании, подавлении, рассказал в интервью Такеру Карлсону экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский. Видео опубликовано в Youtube-канале журналиста.

Вадим Владиславович Новинский — российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок».

«Украинский народ живет в атмосфере страха. Поэтому, если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция... И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям», — отметил бизнесмен.

По его словам, Зеленский и его команда монополизировали свободу слова и ограничили права граждан Украины.

В частности, заметил Новинский, сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине, в стране их зовут «людоловами») принудительно мобилизуют людей на улицах, отвозят в центр подготовки, затем отправляют на передовую.

По его мнения, действия Зеленского свидетельствуют о наличии «признаков диктатуры» в стране.