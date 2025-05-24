Зеленский призвал США и Европу значительно сильнее давить на Россию

Западу нужно «значительно сильнее» давить на Россию, Украина ждет от США и Европы «санкционных шагов». Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров», — отмечается в сообщении.

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22 мая сенат США пригрозил российской стороне введением 500%-ных вторичных тарифов, если РФ выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время.

При этом, как писал журнал New Lines со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако президент Дональд Трамп скептически относится к такому варианту.

Ранее в Госдуме высказались о возможности экономического сотрудничества России с США.