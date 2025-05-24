Раскрыта прослушка спецслужбами Бельгии членов Европарламента

Lenta.ru

Сотрудники службы безопасности Бельгии слушали разговоры членов Европарламента (ЕП) с лоббистами китайской компании Huawei через устройство, установленное на стадионе футбольного клуба «Андерлехт». Прослушку бельгийскими спецслужбами разговоров евродепутатов раскрыло издание Politico со ссылкой на источники.

Раскрыта прослушка спецслужбами Бельгии членов Европарламента
© РИА Новости

Отмечается, что агенты службы безопасности установили подслушивающее устройство в VIP-ложу на стадионе «Андерлехта», которую использовал Huawei для общения с членами ЕП. Они также прослушивали другие разговоры с участием одного из ведущих лоббистов Huawei, в том числе в его машине.

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