Раскрыта прослушка спецслужбами Бельгии членов Европарламента

Сотрудники службы безопасности Бельгии слушали разговоры членов Европарламента (ЕП) с лоббистами китайской компании Huawei через устройство, установленное на стадионе футбольного клуба «Андерлехт». Прослушку бельгийскими спецслужбами разговоров евродепутатов раскрыло издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что агенты службы безопасности установили подслушивающее устройство в VIP-ложу на стадионе «Андерлехта», которую использовал Huawei для общения с членами ЕП. Они также прослушивали другие разговоры с участием одного из ведущих лоббистов Huawei, в том числе в его машине.