Основатель Telegram Павел Дуров указал на совпадение по времени между заявлением французского евродепутата Валери Хайер о поддержке прозападного кандидата на выборах в Румынии Никошура Дана и поездкой главы разведки Франции в эту страну. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Николя Лернер, глава внешней разведки Франции, который просил заставить меня замолчать консервативные голоса в Telegram в Румынии перед выборами… посетил Румынию всего за два дня до голосования», — отметил он.

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Дуров также подчеркнул, что Лернер посетил Бухарест через несколько дней после заявления Хайер о поддержке прозападного кандидата в Румынии.

До этого Дуров на своей странице в соцсети X заявил о готовности дать показания по поводу возможного внешнего вмешательства в выборы президента Румынии.

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона, который сначала признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Дуров, из Франции.

В день второго тура основатель Telegram обвинил главу французской разведки Николя Лернера в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, тот якобы просил заблокировать румынские консервативные каналы, чтобы ограничить влияние Симиона и его партии. МИД Франции назвал эти утверждения фейковыми и необоснованными.