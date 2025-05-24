Американская администрация приняла два ключевых решения, которые могут изменить расстановку сил в противостоянии России и Европы. Как сообщает китайское издание Baijiahao, США отказались вводить новые санкции против РФ.

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«Соединенные Штаты преподнесли Путину два больших подарка», – пишут авторы издания.

По данным аналитиков, после двухчасового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом Штаты объявили о том, что они отказались от военной интервенции: США не планируют направлять войска на Украину, считая конфликт «европейской проблемой». Также было сказано о блокировке новых санкций, так как Вашингтон не поддержал очередной пакет ограничений, подготовленный ЕС против России.

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«АБН24» сообщает, что эти решения, по мнению китайских экспертов, стали неожиданностью для европейских лидеров, особенно для Франции, Германии, Великобритании и Польши, наиболее активно выступающих за ужесточение давления на Москву. Страны ЕС рассчитывали на солидарность США в вопросе санкций, однако Вашингтон предпочел дистанцироваться от новой волны ограничений.

Китайские обозреватели отмечают, что подобные шаги американской администрации могут свидетельствовать о смене стратегии в отношении конфликта на Украине. Как пишет Baijiahao, для Москвы эти решения стали позитивным сигналом, поскольку ослабляют единый фронт западных стран. В то же время эксперты подчеркивают, что окончательная позиция США по-прежнему остается неопределенной и дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от развития ситуации.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Россия укрепляет суверенитет, а вот ЕС теряет единство.