В ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом глава России Владимир Путин объяснил своему коллеге, как должен завершиться конфликт на Украине, считает экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн. Он оценил беседу лидеров двух государств в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Путин ясно дал понять: два часа — вполне достаточно, чтобы обучить Трампа по поводу того, что стоит на кону, и кто принимает решения», — указал эксперт.

Как утверждает МакГоверн, разговор Путина и Трампа дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, у украинского президента Владимира Зеленского будет лишь два варианта: соглашаться на обозначенные условия или полностью потерять хозяина Белого дома в качестве посредника.

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Ранее американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае выхода Соединенных Штатов из конфликта Украина потерпит крах. Он также отметил, что европейским политикам придется столкнуться с фактом победы российской стороны в конфликте.