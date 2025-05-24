Трамп требует от ЕС ввести пошлины на китайские товары для сделки с США

Администрация Дональда Трампа выдвигает новое условие для заключения торгового соглашения с Европейским союзом — введение дополнительных пошлин на китайские товары.

Согласно данным The Wall Street Journal, Вашингтон требует от европейских стран присоединиться к кампании экономического давления на КНР, что вызывает сопротивление в ЕС из-за значительных торговых интересов с Китаем.

Американская сторона выражает недовольство медленным прогрессом переговоров, считая подход европейских партнеров излишне осторожным. По информации источников издания, аналогичные требования США предъявляют и другим странам, включая Японию и Южную Корею, в рамках текущих торговых переговоров.

Ковригин: США и ЕС могут потерять более $200 млрд за год из-за пошлин

Евросоюз, для которого Китай остается ключевым экспортным рынком, пока не готов к радикальным мерам, способным спровоцировать торговую войну с Пекином. Разногласия по этому вопросу осложняют перспективы достижения американо-европейского торгового соглашения.

Ранее стало известно, сколько может потерять Германия из-за новых пошлин США.