Трампа заподозрили в намерении нанести удар по Украине

Американский лидер Дональд Трамп может, используя пошлины, заставить Евросоюз прекратить осуществлять военную помощь на Украине. Такой шаг станет серьезным ударом для Киева, заявил в эфире своего Верховной Рады Александр Дубинский.

Так, глава Белого дома мог бы предложить отменить 50-процентные пошлины на европейские товары в обмен на отказ ЕС от поддержки республики финансированием и вооружениями.