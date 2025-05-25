Трампа заподозрили в намерении нанести удар по Украине

Американский лидер Дональд Трамп может, используя пошлины, заставить Евросоюз прекратить осуществлять военную помощь на Украине. Такой шаг станет серьезным ударом для Киева, заявил в эфире своего Верховной Рады Александр Дубинский.
Так, глава Белого дома мог бы предложить отменить 50-процентные пошлины на европейские товары в обмен на отказ ЕС от поддержки республики финансированием и вооружениями.
«Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями <...> , и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией и Украиной», — отметил парламентарий.