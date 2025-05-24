На Украине забили тревогу после одного решения ЕС

Решение Европейского союза (ЕС) об отмене беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции способно уничтожить экономику Украины и подорвать ее способность вести боевые действия. Тревогу по этому поводу забил глава комитета Верховной Рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха в интервью Euractiv.

«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены просить у вас денег вместо того, чтобы просто зарабатывать за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией. Украину заставляют стать попрошайкой. Политика внутри ЕС подрывает нашу способность вести военные действия», — сказал он.

В Европе приняли жесткое решение по Украине

По его словам, возвращение пошлин способно снизить объем экспорта украинских товаров в ЕС на 30 процентов, из-за чего Киев может оказаться в шаге от рецессии. В материале отмечено, что смена вектора в отношении Украины обусловлена нарастающими политическими и экономическими проблемами внутри самого ЕС.

Ранее ЕС отказался продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Это решение фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня.