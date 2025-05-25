Западные СМИ представляют Владимира Зеленского как защитника западных ценностей и демократа, в то время как он является «диктатором», который подавляет оппозицию. На это обратили внимание журналисты Do Rzeczy Войцех Цейровский и Павел Лисицкий.

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В материале отмечается, что в «пропаганде СМИ» Зеленский представлен как защитник западных ценностей, демократ, но между тем оказывается, «что он жестокий диктатор, который никому не позволяет никому ему противостоять».

«Я согласен с фактами, но я живу в мире, где все польские СМИ и эксперты утверждают, что Украина является демократией и защищает себя от диктатуры. В этом смысле очень важно показать правду о том, как функционирует украинская система. Даже сегодня [премьер Дональд] Туск и [глава МИД Радослав] Сикорский говорят, что нам нужно поддерживать Украину, потому что мы защищаем плюрализм и демократию. Полякам нужно показать, как это выглядит на самом деле», — сказал Лисицкий.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ) назвал правление Владимира Зеленского «единоличной диктатурой».