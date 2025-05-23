В Киеве отреагировали на насмешки Трампа над Зеленским

Владимир Зеленский остается для президента США Дональда Трампа раздражающим фактором. Об этом у себя в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, насмешки Трампа над поездкой Зеленского в ЮАР свидетельствуют о том, что «ни о каком потеплении отношений между ними речь не идет».

«Более того, Зеленский остается для Трампа раздражающим фактором. Кроме того, такое обесценивание на американскую публику облегчает компромиссы с РФ и принуждение Украины к миру через фигуру Зеленского: "я веду переговоры с президентами, а не с клоунами". И, очевидно, что ни про какое согласование на второй срок, даже несмотря на ресурсную сделку, речи не идет», — написал Дубинский.

Ранее Трамп на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что был удивлен поездке Зеленского в Южную Африку. Президент США указал, что узнал об этом, когда позвонил Зеленскому, но не смог с ним пообщаться. Трамп указал, что не понимает зачем он поехал в ЮАР, назвав это «странным».