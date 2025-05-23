Американский президент Дональд Трамп на предстоящем саммите НАТО в Гааге намерен призвать европейских союзников увеличить оборонные расходы.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Мы планируем, что президент Трамп примет участие в саммите в Гааге в этом году, и главным ответом на ваш вопрос станет распределение бремени", - сказал он, выступая на конференции Атлантического совета (признан нежелательной в РФ организацией), которая прошла в городе Дейтон (штат Огайо). Ему был задал вопрос, чего ожидать от поездки Трампа в Гаагу. "Президент Трамп очень четко дал понять, что нашим европейским и канадским союзникам сейчас необходимо уравняться с Соединенными Штатами [по уровню расходов на оборону]", - указал постпред. Как утверждал он, в настоящее время США тратят на оборону почти в два раза больше, чем Европа и Канада вместе взятые. "Мы надеемся, что это уравняется и что Европа резко увеличит свои расходы на оборону", - подчеркнул Уитэкер.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций.