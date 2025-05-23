В США выдвинули требование к властям по Украине

США должны немедленно выйти из конфликта на Украине.

Об этом у себя на странице в X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинский конфликт — не наше дело, мы должны сейчас же выйти из него», — написал он.

Ранее Макгрегор заявил, что для восстановления отношений с Россией США нужно прекратить финансирование и поддержку Украины. По его мнению, Киев никогда не была для Вашингтона зоной жизненно важных стратегических интересов и в ближайшее время он таковой не станет.