Президент Турции прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом для укрепления доверия между сторонами, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он высказался об этом во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Стамбуле, сообщает турецкий телеканал NTV.

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«Турция рассматривает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшиеся на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия», — говорится в публикации.

Эрдоган также заявил о том, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения украинского конфликта.

Эрдоган высказался о переговорах России и Украины

Ранее в пятницу, 23 мая, состоялся первый этап нового обмена пленными между Россией и Украиной. В РФ вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских.