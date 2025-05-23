В США раскрыли главное желание Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет скорее разделаться с проблемой конфликта на Украине, но сталкивается с непредвиденными затруднениями. Такое мнение в своей статье для Bloomberg высказал колумнист Хэл Брэндс.

Он указал, что для политики Трампа наступило решающее испытание, когда он понял, что то, что он считал легким — урегулирование конфликта на Украине — оказалось очень трудным. По словам колумниста, президент США сейчас находится перед сложным выбором — продолжить работу по поиску пути разрешения ситуации или же просто «уйти и позволить конфликту идти своим курсом».

«Трамп, похоже, выбирает бегство, а не борьбу. Ирония заключается в том, что Украина не скоро покончит с президентом США, который не хочет ничего, кроме как покончить с Украиной», — считает Брэндс.

Колумнист подчеркнул, что Трамп не может перейти к более агрессивной стратегии в отношении Украины, поскольку в таком случае ему придется признать этот конфликт своей проблемой, а не «войной бывшего американского главы Джо Байдена», как он многократно заявлял.