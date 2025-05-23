Эрдоган прокомментировал обмен пленными между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал важным шагом для укрепления доверия между сторонами обмен пленными РФ и Украины.

Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Стамбуле.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Испании Педро Санчеса в Стамбуле. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы. Наш президент заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны между Украиной и Россией. Он указал, что Турция рассматривает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшийся на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия, и что нельзя упускать возможность положить конец войне", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что "Испания продемонстрировала решительную и честную позицию в отношении геноцида, [проводимого] Израилем в Газе, что приоритетом Турции является доставка гуманитарной помощи в Газу" и что "угнетение в Палестине прекратится в результате совместных усилий" ряда государств.

Относительно перспектив евроинтеграции Турции Эрдоган заявил, что Анкара "не отступает от своей цели членства в Европейском союзе и ждет от ЕС конструктивных шагов" в этом направлении.

Говоря о двустороннем сотрудничестве с Мадридом, турецкий лидер отдельно отметил, что "обе страны продолжат стремиться к развитию сотрудничества во многих областях, особенно в оборонной промышленности и транспорте".